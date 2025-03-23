CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun Mahkeme Sürecini Takip Ediyor

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin süreci takip etmek amacıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel, "Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. Mahkemede adaletin yerine gelmesini beklemekten başka çare yok" dedi.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Adliyesi'nde hakimlik ifadesinin başlaması bekleniyor.

Adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, "Vallahi biz adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz" dedi.

Özel, bir basın mensubunun, "Süreç bitene kadar burada mı olacaksınız?" sorusuna, "Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. O konuda bir kısıtlama vardı o kısıtlamayı gerekli görüşmeleri yaparak bir şekilde parti adına genel başkanın ailesinin takip etmesi konusunda bir mutabakata varıldı. Arkadaşlarımız burada hazır olarak bekleyecekler" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Avukatlar kararı internetten öğrendi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Özel, şunları söyledi:

"Bu konuda bir bilgim yok. Şimdi ne söylesem bugünün karmaşasında bundan haberim olmadı benim. Ancak avukatlara tebliğ edilmeden önce internete düştüyse biz bu tiyatroları defalarca izledik. Bugün de yeni bir oyun sergiliyorlar demektir. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adaletin yerine gelmesini beklemekten başka çare yok. Beklentimiz o yönde."

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeniden İstanbul Adliyesi'ne geldi.