CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için dile getirdiği Türkiye ittifakı söylemine karşı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi. Özel, Türkiye ittifakının Cumhur İttifakı'na karşı bir büyük ittifak olduğunu belirtti ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

04.03.2024 19:29
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için dile getirdiği Türkiye ittifakı söylemine karşı "Böyle bir ittifak mı var? Biz kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi. Özel, "'Tek başımıza gireceğiz' diyenlerin seçim sonuçlarında 'Kimseye kaybettirmek niyetimiz yok' derken bir yandan karşımızdaki Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylarımıza kaybettirecek potansiyele ulaşmamaları gerekmektedir. Birileri istedikleri kadar bize kaybettirmek için karşımızda çok geniş bir cephe kurmaya çalışsınlar. Herkes meselenin farkındadır. Tayyip Erdoğan'ın adaylarının ne niyette olduğunun farkındadır" dedi.

Kırklareli programı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. Kendisinin Türkiye ittifakı tanımlamasına karşı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım. Biz kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz" ifadelerine isim vermeden tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Biraz önce bir eski ittifak partimizin değerli sözcüsü, bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Ben, biliyorsunuz muhalefete muhalefet etmenin, iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka, iktidarın zulmünü artırmaktan başka bir işe yaramayacağını biliyorum. O yüzden bir yanda Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı, her gün birbirine biraz daha benzeyen, tehdit dilini kullanan, şantaj dilini kullanan, geçmişte vermediği oylar yüzünden Hatay'da depremzedeyi cezalandırdığını itiraf eden, gelecekte oy vermezse hizmet etmeyeceğinin tehdidiyle, şantajıyla oy toplamaya çalışan ve yeni bileşenleri de domuz bağcıları olan, yeni bileşenleri kadınları -affedersiniz- sanki sokak hayvanlarıymış gibi görecek bir zihniyetin ürünü, onları sahiplendirmek lazım bekar kadınları diyen, geçmişte Hizbullah davasının avukatlarının şimdi milletvekilliğine taşındığı bir süreci yaşayan bir korku, tehdit, şantaj ittifakıdır. Karşısında 'Gelin, ittifak olalım' deyince 'Biz tek başımıza gireceğiz' diyenlerin seçim sonuçlarında 'Kimseye kaybettirmek niyetimiz yok' derken bir yandan karşımızdaki Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylarımıza kaybettirecek potansiyele ulaşmamaları gerekmektedir.

"CUMHUR'UN KARŞISINA TÜRKİYE İTTİFAKI KURMA ZARURETİ VAR"

Onun için Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük Türkiye ittifakını kurma zarureti vardır. Türkiye ittifakı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret bir ittifak değildir. Türkiye ittifakı, geçen seçimlerde saraya itiraz edenlerin, itirazının ortadan kalkmadığını görenlerin ittifakıdır. Türkiye ittifakı, sarayla anlaşıp MHP kurultayının iptaline isyan edenlerin ortadan kalkmadığını gören bir ittifaktır. Türkiye ittifakı; zamma, zulme karşı birleşenlerin ittifakıdır. Türkiye ittifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan; Türkiye ittifakı, gücünü Türkiye'den alan bir ittifaktır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır ama Türkiye ittifakının lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye ittifakı, Atatürk'ü sevenlerin ittifakıdır. Türkiye ittifakı, ay yıldızlı al bayrağı göndere çekenlerin ittifakıdır. Türkiye ittifakı, Türkiye'yi kapsayan, Misak-ı Milli sınırlarını koruyan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygı duyan, Milli Takım gol atınca sevinen, yenilince üzülen, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte gözyaşı dökenlerin ittifakıdır. Türkiye ittifakı, Türkiye'nin yarınlarına inananların, elbette sosyal demokratların ama milliyetçi, muhafazakar demokratların ittifakıdır.

"TÜRKİYE İTTİFAKI, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA, ANKARA'DA YAVAŞ'A ÇIKACAK"

Türkiye ittifakı, Türk'ü, Kürt'ü ayırmayanların; Alevi, Sünni ayırmayanların, kimseyi mezhebinden, doğduğu yerden dolayı ötekileştirmeyenlerin, hepsini birden kucaklayanların ittifakıdır. Türkiye ittifakı, Türkiye'nin yarınlarının ittifakıdır. Ben Türkiye ittifakına sahip çıkan herkesin Türkiye'ye sahip çıkacağını, Kırklareli'nde Mehmet Kesimoğlu'na sahip çıkacağını, Babaeski'de kadın adayımıza sahip çıkacağını, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a sahip çıkacağını ve Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye ittifakının, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağını görüyorum. Birileri istedikleri kadar bize kaybettirmek için karşımızda çok geniş bir cephe kurmaya çalışsınlar. Herkes meselenin farkındadır. Tayyip Erdoğan'ın adaylarının ne niyette olduğunun farkındadır. Ankara'yı parsel parsel satanların, İstanbul'da kupon arsaları Arap şeyhlerine, Katar Emirlerine ayıranların yeniden geriye gelmemesi için ne yapmasının gerektiğinin farkındadır. Biz Türkiye ittifakına sahip çıkıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya tepki gösterdi - Son Dakika

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