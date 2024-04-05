CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadir Gecesi'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum" mesajını yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadir Gecesi dolayısıyla X hesabında bir kutlama mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:
"İslam coğrafyasındaki tüm zulümlerin son bulması, bugünün barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum."
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Ahmet Kartepe isimli genç, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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