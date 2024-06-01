CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacağız' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle Cumhuriyet\'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacağız\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, liyakatli belediye başkanlarının emekleriyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacaklarını belirtti. Özel, CHP'li belediye başkanlarının Atatürkçü Düşünce Derneği'ne hizmet etmek durumunda olduğunu vurguladı ve derneğin bütün demokratları kabul ettiğini söyledi.

01.06.2024 13:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin 7 bölgesinde halkçılığı odağa alarak, nepotizmden, akraba, eş dost kayırmacılığından uzak durarak, bir lidere, cemaate değil çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sadakat duyan liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle bu parti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacak." dedi.

Özel, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1992 yılından bu yana dernekle temas halinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ve derneğin kuruluş amacı ile ilkelerinden asla taviz verilmediğini dile getiren Özel, ADD'nin davetine katılmanın önünde bir engel olamayacağını ifade ederek, son genel seçimi kaybetmelerinin ardından parti olarak ilk ziyaretlerini ADD'ye yaptıklarını hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık tanımını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün yolundan sapmadan, kurucu değerlerimizden taviz vermeden, seçimleri kazanmak için başkaları gibi olmadık yollara sapmadan, 'Kendimiz olursak kazanamayız, kapsayamayız' şeklindeki öz güvensiz bir siyasete yönelmeden, Cumhuriyet Halk Partisini kuruluş ilkeleri olan ve yakamızda gururla taşıdığımız altı okun her birisinden gurur duyarak, her birisine sahip çıkarak sizlerin emekleriyle, gayretleriyle partimizi birinci parti yaptık."

Ülke genelinde CHP'li 409 belediye başkanı bulunduğunu belirten Özel, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye'nin 7 bölgesinde halkçılığı odağa alarak, nepotizmden, akraba, eş dost kayırmacılığından uzak durarak, bir lidere, cemaate değil çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sadakat duyan liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle bu parti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimleri de kazanacak, Atatürk'ün partisi iktidara taşınacaktır." şeklinde konuştu.

İl ve ilçelerde CHP'li belediye başkanlarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar bu kez birer yerel yönetici olmaktan başka bir görevle vazifeliler. Her birinin cebinde bir anahtar var. Başkanlarımın cebindeki anahtar, illerinin altın anahtarı, belediyenin kapısının ve kasasının anahtarı değildir. Ellerindeki anahtar, 4 yıl görevlerini yapıp gönülleri kazanarak 'Evet, işte Cumhuriyet'in partisinin Türkiye'yi yönetme vakti' dedirtecek ve önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarıdır."

"Başkanlarımız, Atatürkçülüğü savunanlara hizmet etmek durumunda"

CHP'li belediye başkanlarının ADD üyelerine, ADD üyelerinin de CHP'li belediye başkanlarına emanet olduğunu ifade eden Özel, dernek binasının, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gayret ve iradesiyle derneğe tahsis edildiğini söyledi.

Bunun çok önemli bir yaklaşım olduğunu belirten Özel, "Bütün belediye başkanlarımız, Atatürkçü, laik, çağdaş, herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır. İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneğinin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer, en yakındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir." diye konuştu.

Özel, CHP'li yerel yöneticilerin Atatürk'ün derneğine sahip çıkma konusunda tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

"Bütün demokratları ADD üyesi kabul ediyoruz"

Özel, ADD'nin, sol sosyalistlerin derneği olmadığını, Türkiye İttifakı gibi bu ülkenin kuruluş ilkelerine sahip çıkan bütün demokratları, muhafazakar, milliyetçi, Kürt, sosyal demokratları, ülkenin birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan bütün demokratları ADD üyesi kabul ettiklerini söyledi.

Dernek kurucusu Prof. Dr. Muammer Aksoy olsa da asıl kurucusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bildiren Özel, olağan genel kurul sonucu seçilecek yeni yönetime gönülden başarı diledi, şartsız ve sınırsız destek vaadinde bulundu.

Özel, programdan ayrılarak İstanbul'da Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kızının kreşindeki mezuniyet törenine katılacağını bildirdi.

Programda, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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