(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Başkanı İlksen Özalper ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Özel, "İlk kez kazandığımız Manisa Büyükşehir'de ve 14 ilçe belediyemizde, başkanlarımız sosyal belediyecilik yaparak hemşehrilerimizin gönüllerini kazanacak, Manisa'nın çehresini değiştirecekler" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Başkanı İlksen Özalper ve ilçe belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper ve 31 Mart'ta Manisalıların oylarıyla belediye başkanı seçilen yol arkadaşlarımızla Genel Merkezimizde bir araya geldik. İlk kez kazandığımız Manisa Büyükşehir'de ve 14 ilçe belediyemizde, başkanlarımız sosyal belediyecilik yaparak hemşehrilerimizin gönüllerini kazanacak, Manisa'nın çehresini değiştirecekler."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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