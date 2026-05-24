CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e yürüdü

24.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, biber gazlı polis müdahalesinin ardından partililerle Meclis'e yürüdü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından, parti yöneticileri ve partililerle, CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yürüdü. Yürüyüşe, yurttaşlar da araçlarından korna ve alkışlarla destek verdi. Yoğun yağış altında devam eden yürüyüşte, Özel, "100 kişi çıktık, on binlerle Meclis'e yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Merkez binasına, otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak giren ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkan polisin müdahalesinin ardından Genel Merkez boşaltıldı.

Müdahalenin ardından partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve partililerle Meclis'e doğru yürümeye başladı.

Çok sayıda partili yurttaşın da eşlik ettiği yürüşte, "Dik dur eğilme, parti seninle", "Özgür gelecek, özgür Türkiye", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları artıldı.

Yürüyüş sırasında Dumlupınar Bulvarı'nın TBMM'ye gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Diğer yol akışında ise akan trafikteki yurttaşlar araçlarının kornalarına basarak, alkışlar eşliğinde Özel'e desteklerini iletti. Özel, yürüyüşünün bir kısmında gelin arabasının içindeki gelin ve damada da tebrikeklerini iletti.

Yürüyüş sırasında, kimi yurttaşlar ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Özgür Özel'in fotoğraflarını taşıyarak yürüdü.

SAĞANAK ALTINDA YÜRÜDÜ

Özel ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında Eskişehir yolu üzerinde sağanak başladı. Üzerinde sadece beyaz gömlek bulunan Özel, yürüyüşüne yoğun yağış altında devam etti. Özel bu esnada, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganlarına eşlik etti.

TBMM Dikmen Kapısı'nın önüne geldiklerinde polis tarafından yolun TOMA'larla kapalı olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özel, TOMA'nın üzerine çıktı.

Özel, yürüyüş esnasında kendisini takip eden muhabirlere yaptığı açıklamada, "100 kişi 150 kişi çıktık, on binlerle Meclis'e doğru yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, parti yöneticileri ve vatandaşların yürüyüşü, TBMM önünde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:19:35. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.