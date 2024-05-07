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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Bahçeli; Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan'dan oluşan Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini makam odasının kapısında karşıladı. Saat 12.00'de başlayan görüşme, 45 dakika sürdü. Özel-Bahçeli görüşmesi baş başa gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Özel'i makam odasının kapısına çıkarak uğurladı. İki lider de açıklama yapmadı. Özel, herhangi bir değerlendirme yapıp yapmayacağı sorusuna, "Hayır, birazdan grup toplantısında" yanıtını verdi.

Görüşmede, Özel'in Bahçeli'ye oltu taşından yapılmış bir tespih ve mesir macunu hediye ettiği öğrenildi. Bahçeli ise Özel'e tabak hediye etti.