CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu\'nu tebrik etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları 68 kilo müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu, yayımladığı mesajla tebrik etti.
CHP Lideri Özel X hesabından Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 68 kilo müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 68 kilogram müsabakalarında bronz madalya kazanan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."
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