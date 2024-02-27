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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Ölüm madenciliğin fıtratında var' demek insanımızı kandırmaktır. Fransız madencinin fıtratında olmayan bizim madencimizin fıtratında olamaz. Alman'ın, İngiliz'in fıtratında olmayanı bizim madencimizin fıtratında görmek, vatandaşı kandırmaktır." dedi.

CHP TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Özel, konuşmasına başlamadan önce Memleket Partisinden istifa eden genel başkan yardımcıları Serkan İleri, Ali Tunç Can ve Mehmet Kazancıoğlu'na CHP'ye katılmaları dolayısıyla rozet taktı. Özel, "Serkan, Mehmet ve Ali Tunç Can başkanımız, babaevine döndüler." diye konuştu.

Memleket Partisine gönül ve oy verenlerin, bugüne kadar orada siyaset yapanların hiçbiriyle CHP'nin bir sıkıntısı ve tartışmasının olamayacağını dile getiren Özel, "Parti içinde yaşanan birtakım süreçler bizi ayrı düşürmüş olabilir. Geriye dönenlerle de bundan sonra dönecek olanlarla da birlikte olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında 34 askerin şehit düşmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Özel, şehit düşen askerlere rahmet diledi. Özel, "Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum." dedi.

TRT'nin anayasal bir kurum olduğunu, kanununun Anayasa'ya dayanılarak çıkarıldığını ifade eden Özel, kanununda tarafsızlık yazdığını belirtti. Özel, programlarının TRT tarafından takip edildiğini ancak yayınlanmadığını ifade etti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında olduğunu, dün de Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük yaşandığını, 4 işçinin kurtarıldığını hatırlatan Özel, madenlerin hala alarm vermeye devam ettiğini dile getirdi.

2023 Mayıs seçimlerinden bugüne Meclis Genel Kuruluna 44 kanun teklifi geldiğini ve yasalaştığını; içinde madenlerle, madencilerin güvenliği ve iş sağlığıyla ilgili tek bir maddenin bulunmadığını ifade eden Özel, "Arkadaşlarımız, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatta yeni bir çalışma daha yapıyor. Meclis nisanda açıldığında ilk gündem maddelerinden birinin bu olması için hem gayret göstereceğiz hem grupları ziyaret edeceğiz. Çünkü madenler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından gelen üzücü haberlerle maalesef sinyal veriyor, dikkatimizi oraya çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de uzun yıllardır ölümlü maden kazasının yaşanmadığını dile getiren Özel, "'Ölüm madenciliğin fıtratında var' demek, insanımızı kandırmaktır. Fransız madencinin fıtratında olmayan bizim madencimizin fıtratında olamaz. Alman'ın, İngiliz'in fıtratında olmayanı bizim madencimizin fıtratında görmek, vatandaşı kandırmaktır; işçinin hayatını yok saymaktır ve işçilerin ailelerine karşı da büyük bir sorumsuzluktur." diye konuştu.

" Filistin'deki mezalimi bitirelim" çağrısı

Hafta sonu Sosyalist Enternasyonel Toplantısı için Madrid'de olduğunu hatırlatan Özel, toplantıya katılan liderlere "Filistin'deki mezalimi bitirelim" çağrısı yaptığını aktardı.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'da miting yaptığına işaret eden Özel, miting sırasında açılan "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" yazılı pankartın polis tarafından toplandığını söyledi. Özel, "Pankartı açanlar biliyor ki 2002 yılına göre İsrail ile yapılan ticaret yüzde 532 arttı. İsrail'e giden gemilerin taşıdığı ana maddelerden biri azotlu gübre. Ne yapılıyor azotlu gübreden? Patlayıcı yapılıyor, bomba yapılıyor." dedi.

(Sürecek)