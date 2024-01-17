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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokratik Sol Partinin (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı Rahşan Ecevit'i, vefatının 4'üncü yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Demokratik Sol Partinin Kurucu Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş, 3'üncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i, 4'üncü vefat yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rahşan Ecevit'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika