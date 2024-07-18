CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye dileklerini iletti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'na Allah'tan rahmet, Karamollaoğlu ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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