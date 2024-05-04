CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen\'in ailesine başsağlığı diledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel,"Pençe Harekat" bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özel, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Pençe Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Ata Göçmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.