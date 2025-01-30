(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya çevrimiçi olarak bağlandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?