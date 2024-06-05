CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB Başkanlık Seçimleri Öncesi Delegelerle Bir Araya Geldi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimleri öncesinde CHP'li delegelerle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda TBB'nin geçmiş dönemlerden farklı olarak eşitlikçi, adaletli ve dengeli bit yönetim anlayışı benimsemesine vurgu yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBB'de bugün başkanlık seçimleri olacak. Yüzde 37,7 oranıyla seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu. Saat 13.00'te yapılacak seçimler öncesinde Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki 600 kişilik konferans salonunda, CHP'nin seçimlerde oy kullanacak 448 delegesiyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda; TBB'nin geçen dönemlerden farklı yönetilmesi, CHP'nin elindeki tüm olanakları diğer belediyelerin de kullanması; eşitlikçi, hakkaniyetli, adaletli ve dengeli bir yönetim anlayışı benimsenmesi gibi başlıklar konuşuldu. Birlik komisyonlarının faaliyet ve etkililiğinin artmasının yolları tartışıldı.

Yurt dışı fonlarının sadece inşaat ve beton işleri gibi konularda değil, toplumda pozitif ayrımcılık tanınması gereken kesimler için yapılacak çalışmalar için de daha etkili biçimde kullanılması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda İmamoğlu da delegelere hitap etti. İmamoğlu'nun mesajları arasında da eşit katılım, demokratik yönetim, hakkaniyetli paylaşım konuları yer aldı. Birlik encümeninin partiler arasında eşit temsil edilmesine vurgu yapan İmamoğlu, yönetimde eşitlik mesajı verdi.

AK Parti ve MHP'den CHP'nin teklifine ret

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin encümende dengeli temsil talebi doğrultusunda teklif edilen sandalyeler, AK Parti ve MHP tarafından kabul edilmedi. CHP'nin bu sandalyeleri 31 Mart yerel seçimlerinde belediye kazanan diğer partilere önerdiği öğrenildi.