CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Özel, ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ve beraberindeki heyet ile Genel Merkezimizde bir araya geldik."