CHP\'de tahliye gerginliği: İki grup arasında taş ve su şişesi kavgası

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliği'ne ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, genel merkez binasının tahliyesi istedi. Avukat Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla, Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri önderliğinde partiye gelen 100 kişilik grup ile genel merkez önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. İki grup birbirine su şişesi ve taş attı. Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.