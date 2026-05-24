CHP\'de tahliye gerginliği: İki grup arasında taş ve su şişesi kavgası

24.05.2026 10:34
Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmasının ardından genel merkez önünde destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği yaşandı, taş ve su şişeli kavga çıktı.

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliği'ne ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, genel merkez binasının tahliyesi istedi. Avukat Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır. Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla, Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi.

Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri önderliğinde partiye gelen 100 kişilik grup ile genel merkez önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. İki grup birbirine su şişesi ve taş attı. Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
