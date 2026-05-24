CHP Genel Merkezi'ne İcra Girişimi Protestosu

(ANKARA) – CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı ile görüştüklerini belirterek, CHP Genel Merkezi'ne yönelik icra girişiminin "usule aykırı" olduğunu belirtti. Emir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurularının bulunduğunu vurgulayarak, "Genel Merkez'imize polis zoruyla, copla, gazla girilmesinin ne milletimize ne demokrasimize faydası olur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptıkları görüşmede, CHP Genel Merkezi'ne yönelik icra işlemlerinin usule aykırı biçimde uygulanmaya çalışıldığını ilettiklerini söyledi. Emir, güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesi yönünde talepte bulunduklarını açıkladı.

Emir, icra memurlarının hukuken gerekli olmadığı halde ısrarla CHP Genel Merkezi'ne girmek istediğini belirterek, avukatlarının dosyaları incelemesine dahi izin verilmediğini kaydetti. Emir, "Öncelikle usulü işlemler tamamlanır. Gerekirse icra memuru ilgili yerin duvarına kararı yapıştırır ve tebliğ edilmiş sayılır. Buna rağmen 'kapıyı açın içeri gireceğiz' zorlaması yapıldı. Bu kendileri açısından bir talihsizlik ve boşuna bir enerji kaybı oldu. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik" dedi.

"YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA BAŞVURUMUZ VAR"

Emir, CHP'nin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını bildirdi. Başsavcılığın siyasi partilerin denetiminde en üst yargı organı olduğunu ifade eden Emir, Başsavcılığın internet sitesinde CHP Genel Başkanı olarak halen Özgür Özel'in yer aldığını söyledi.

Söz konusu kararın "tedbir kararı görünümünde ancak yok hükmünde" olduğunu ifade eden Emir, "Mahkeme 38. Olağan Kurultayı tedbiren yok sayarak esas kararın yerine geçti. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir" diye konuştu.

"POLİS ZORUYLA GİRİLMESİ DEMOKRASİYE ZARAR VERİR"

CHP Genel Merkezi'ne yönelik olası bir polis müdahalesinin Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vereceğini vurgulayan Emir, "Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın 80 yıllık geçmişi var. Bu karar işleme konulursa artık siyasi partilerin kongre ve kurultaylarının yargı eliyle yok sayılmasının önü açılır. Dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelir. Ateş ile oynanmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesini özellikle talep ettiklerini aktaran Emir, "Polis memurlarımızın yaralanması olabilir, biz üniformalarının yırtılmasından dahi büyük üzüntü duyarız. Partililerimiz yaralanabilir. Daha sorumlu, daha itidalli ve soğukkanlı olunması gereken saatlerden geçiyoruz" diye konuştu.

CHP PM Üyesi Müslüm Sarı'nın "Saat 12.00'de görüşme gibi bir konuşma olmadı" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Emir, dün gece bir görüşme planlandığını ancak karşı tarafın toplantıyı erkene çekmek istediğini öne sürdü. Emir, "Biz 12'de derli toplu görüşelim, genel başkanlarımızdan yetki alarak sonuç üretecek şekilde görüşelim düşüncesindeydik" ifadelerini kullandı.

Emir, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin görüşmede kendilerini nezaketle dinlediğini belirterek, "Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana olduğunu gördük. Ancak kendisinin de İçişleri Bakanı olarak görevleri var. Biz demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik" dedi.