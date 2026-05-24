CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi

24.05.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yapılan polis müdahalesine karşı direniş çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasının ardından yayımladığı video mesajda, binanın "saldırı altında" olduğunu söyledi. Özel, partinin seçim başarısının hazmedilemediğini söyleyerek, "Genel merkezimizi savunuyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz, buradan çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye operasyonuna başlanmasının ardından sosyal medyada görüntülü mesaj yayımladı.

Özel, şunları söyledi:

"Baba ocağındayız, CHP'nin Genel Merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz, AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, CHP'de bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı 'değişim' deyip o değişim iradesiyle, gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak."

İki sonucu hazmedemeyenler; partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı konularıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabah 07.00'de hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü, tekrar geldiler. Daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler ve binaya girmek, gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek. Bu binayı tahrip etmek istiyorlar, bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama 'delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz' dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler. Sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir.

Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor. Biz, bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra CHP, Birinci Meclis'teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter. Bize bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter.

Milletimizi, sevenlerimizi, buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi’nde Arbede çıktı
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:04:02. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.