CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasının ardından yayımladığı video mesajda, binanın "saldırı altında" olduğunu söyledi. Özel, partinin seçim başarısının hazmedilemediğini söyleyerek, "Genel merkezimizi savunuyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz, buradan çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Baba ocağındayız, CHP'nin Genel Merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz, AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, CHP'de bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı 'değişim' deyip o değişim iradesiyle, gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak."

İki sonucu hazmedemeyenler; partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı konularıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabah 07.00'de hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü, tekrar geldiler. Daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler ve binaya girmek, gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek. Bu binayı tahrip etmek istiyorlar, bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama 'delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz' dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler. Sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir.

Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor. Biz, bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra CHP, Birinci Meclis'teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter. Bize bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter.

Milletimizi, sevenlerimizi, buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."