CHP Genel Merkezi Önünde Kutlamalar Başladı

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Cumhuriyet Halk Partililer, sandıklardan gelen olumlu sonuçların ardından CHP Genel Merkezi önünde kutlamalar için toplandı.

CHP, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti oldu. CHP'yi destekleyen yurttaşlar, sandıklardan gelen olumlu sonuçlardan sonra genel merkez önünde kutlamalar için bir araya geldi.

Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla Özgür Özel'in otobüs üzerindeki konuşması için bekleyen yurttaşlar, genel merkez önünde kutlamalara devam ediyor.