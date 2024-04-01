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CHP Genel Merkezi Önünde Kutlamalar Başladı - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi Önünde Kutlamalar Başladı

CHP Genel Merkezi Önünde Kutlamalar Başladı

CHP, yerel seçimlerde en çok oyu alarak sandıklardan olumlu sonuçlar aldı. CHP destekçileri, genel merkez önünde kutlamalar için bir araya geldi. Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla Özgür Özel'in konuşmasını bekleyen yurttaşlar, kutlamalara devam ediyor.

01.04.2024 00:37  Güncelleme: 00:38
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Cumhuriyet Halk Partililer, sandıklardan gelen olumlu sonuçların ardından CHP Genel Merkezi önünde kutlamalar için toplandı.

CHP, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti oldu. CHP'yi destekleyen yurttaşlar, sandıklardan gelen olumlu sonuçlardan sonra genel merkez önünde kutlamalar için bir araya geldi.

Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla Özgür Özel'in otobüs üzerindeki konuşması için bekleyen yurttaşlar, genel merkez önünde kutlamalara devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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