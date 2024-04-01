Cumhuriyet Halk Partililer, sandıklardan gelen olumlu sonuçların ardından CHP Genel Merkezi önünde kutlamalar için toplandı.
CHP, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde en çok oyu alan parti oldu. CHP'yi destekleyen yurttaşlar, sandıklardan gelen olumlu sonuçlardan sonra genel merkez önünde kutlamalar için bir araya geldi.
Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla Özgür Özel'in otobüs üzerindeki konuşması için bekleyen yurttaşlar, genel merkez önünde kutlamalara devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Merkezi Önünde Kutlamalar Başladı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, yarışı önde götürüyor. Kayseri'de açılan sandıklarda yüzde 91,76 oranında oy alan Metin, ilk sırada yer alıyor.
Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve oy sayımının devam ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?