(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nin tahliye iddiaları üzerine yaşanan gerginlik sürerken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir otopark kapısında polislerle görüştü. Emir, "Önce tebligatı görmem gerek" diyerek kapının açılması talebine karşı çıktı.
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi iddiaları üzerine sabah saatlerinde yaşanan gerginlik devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Deniz Yavuzyılmaz otopark kapısına giderek polisle müzakereye başladı.
Polisler, kapının açılmasını talep ederken Emir de "Önce tebligatı görmem gerek" dedi. Ancak tebligat gösterilmedi. Müzakere sürüyor.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Merkezinde Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?