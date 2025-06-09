CHP Genel Sekreteri Ferdi Zeyrek'in Vefatına Dair Taziye Mesajı Yayınladı

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok üzgünüm, çok. Hepimizin kıymetlisi bir yol arkadaşımızı, değdiği hayatları dönüştüren bir belediye başkanını, gözlerinin içi gülen ve hepimizi hep iyi hissettiren bir siyasetçiyi, Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ferdi başkanım, seni hiç unutmayacağız" dedi.

Evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok üzgünüm, çok. Hepimizin kıymetlisi bir yol arkadaşımızı, değdiği hayatları dönüştüren bir belediye başkanını, gözlerinin içi gülen ve hepimizi hep iyi hissettiren bir siyasetçiyi, Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize, Manisalılara ve tüm yurttaşlarımıza sabır diliyorum. Ferdi başkanım, seni hiç unutmayacağız."