CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke: Chp, Onurlu Bir Görevi ve Tarihsel Bir Sorumluluğu Yerine Getirmek İçin Mücadele Edenlerin Partisidir

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, çetin ve zorlu koşullar altında, onurlu bir görevi ve tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmek için mücadele edenlerin partisidir. Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere gidecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, mücadele azmimiz ve kararlılığımız her geçen gün artıyor. Ülkemizin hak ettiği mutlu yarınlar her geçen gün yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.