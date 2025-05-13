CHP Gözaltı Sürecini Takip Ediyor

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin süreçlerini takip ettiklerini söyledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan gençlerimiz için hukuk komisyonumuzla Vatan Emniyet'teyiz. Avukatlarımızla birlikte sürecin takipçisiyiz." dedi.
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