CHP Grubu Meclis'te ışık açma ve kapatma eylemi yaptı

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CHP Grubu "asgari ücretliler ve emeklilere zam yapılması" amacıyla Meclis Genel Kurul'da ışık açma ve kapatma eylemi yaptı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bir ricam var sıralara çıkmayın" diyerek espri yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret ve emekli aylıklarına artış yapılması talebiyle bugün saat 21'de ışık açıp kapama eylemi çağrısı yaptı.

Öğretmenlik Meslek Kanunun görşüldüğü sırada CHP Grup Başkanı Murat Emir TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den 1 dakikalık süre istedi.

Önder, "Bir ricam var sıralara çıkmayın" dedi. CHP'liler telefonlarının ışığını 1 dakikalığına yanıp söndürdü.