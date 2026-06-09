CHP Grubuna Ziyaretçi Yasağı Protesto Edildi - Son Dakika
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CHP Grubuna Ziyaretçi Yasağı Protesto Edildi

09.06.2026 12:19
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TBMM'de CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmaması kararı, partililer arasında gerginliğe yol açtı.

Haber: Mehmet OFLAZ/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıyla grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağının bildirilmesinin ardından, TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan partililer karara tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

CHP'nin bugün saat 13.30'da düzenlenecek grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mi konuşacağı tartışmaları sürereken,  TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından hem CHP Genel Başkanlığı'na hem de CHP Grup Başkanlığına gönderilen yazıda, grup toplantısına "ciddi güvenlik riski" nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı belirtildi.

Ziyaretçilerin alınmayacağı yönündeki karar sonrası CHP Grubunu takip etmek için TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililer karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu ve Özel'i destekleyen partililer arasında kısa süreli arbede arbede yaşandı. Polis güvenlik önlemlerini artırdı. Dikmen Caddesi'nde akan trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere TBMM Dikmen Kapısı'ndan ayrıldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Dikmen Kapı'da yaşanan gerginlik sonrası toplanan vatandaşlara seslenmek üzere Özgür Özel'in geleceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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