CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Belediyelere haciz yapıyorsunuz, vergi alacağı var' - Son Dakika
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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Belediyelere haciz yapıyorsunuz, vergi alacağı var'

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, belediyelere yapılan hacizleri eleştirerek, vergi alacağı olan şirketlerin ödenmemesine dikkat çekti.

30.07.2024 19:56  Güncelleme: 20:14
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(ANKARA) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "5 şirket artı 8 tane o şirketlere bağlı alt şirketler 1 lira vergi ödememiş, toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere hacze başlamış, vergi ve sigorta primleriyle ilgili. Mersin Belediyesi'nden başlamış. Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. Bu belediyelerin borçlarının büyük çoğunluğu sizin dönemlere ait. 5 şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın, onları da öderiz ama belediyeleri çalıştırmamak, mahalle mutfaklarını kapatmak, halk ekmekleri kapatmak için bunları yaptığınızı biliyoruz. Bir gün bu halk size bunun hesabını soracak."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Belediyelere haciz yapıyorsunuz, vergi alacağı var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Belediyelere haciz yapıyorsunuz, vergi alacağı var' - Son Dakika
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