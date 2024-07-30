CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Belediyelere haciz yapıyorsunuz, vergi alacağı var'

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(ANKARA) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "5 şirket artı 8 tane o şirketlere bağlı alt şirketler 1 lira vergi ödememiş, toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere hacze başlamış, vergi ve sigorta primleriyle ilgili. Mersin Belediyesi'nden başlamış. Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. Bu belediyelerin borçlarının büyük çoğunluğu sizin dönemlere ait. 5 şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın, onları da öderiz ama belediyeleri çalıştırmamak, mahalle mutfaklarını kapatmak, halk ekmekleri kapatmak için bunları yaptığınızı biliyoruz. Bir gün bu halk size bunun hesabını soracak."