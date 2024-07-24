CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök\'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de görüşülmeye başlanan vergi kanunu teklifinde imzası bulunan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün aile şirketlerinin yıllardır vergi ödemediği iddialarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Günaydın, AKP milletvekillerinin vergi vermemesine rağmen vatandaşa yeni vergi yükü getirmelerini kınadıklarını belirtti.

24.07.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de görüşülmeye başlanan vergi kanunu teklifinde imzası bulunan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün aile şirketlerinin yıllardır vergi ödemediği iddialarına ilişkin "Vatandaş para kazanıyor ve vergi veriyor, ama zavallı ve gariban AKP milletvekilleri zarar ediyorlar ve bu nedenle vergi vermiyorlar. Kendileri vergi vermeyenlerin vatandaşa yeni vergi yükü yüklemelerini kınıyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan vergi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Günaydın, AKP Deniz Milletvekili Nilgün Ök'ün aile şirketlerinin vergi ödemediği iddialarına ilişkin şunları dile getirdi:

"Bu yasa vatandaşa yeni vergiler getiriyor. Örneğin hala 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı önce 3 bin liraya çıkartılacak denildi. Sonra gelen tepkilerle bin 500 liraya indirildi. Teklifte 500 lira olarak önümüze geldi. Yani 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı yüzde 300'den fazla zamlanarak 500 liraya yükseltildi. Peki vatandaşlara yeni vergiler getiren bu düzenlemenin imzacısı AKP vekilleri acaba kendileri vergi veriyorlar mı? Basına yansıyan iddialara göre teklifin ilk imzacısı olan Denizli AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün kocası üzerine olan şirket 5 yıldır, abisiyle birlikte kendi üzerine olan şirkette 3 yıldır kurumlar vergisi ödememiş."

Söz konusu iddianın Genel Kurul'da kürsüden dile getirildiğini vurgulayan Günaydın, bunun üzerine sataşma gerekçesiyle söz alan Nilgün Ök'ün "Biz eğer kar edemiyorsak finansmanımızla gelirimiz giderimizden daha az ise nasıl vergi verelim" dediğini anımsattı. Günaydın, şöyle devam etti:

"Yani şu demek, vatandaş para kazanıyor ve vergi veriyor ama zavallı gariban AKP milletvekilleri ticaret yaparken zarar ediyorlar ve bu nedenle vergi vermiyorlar. Elbette çeşitli muhasebe işleriyle bunu düzenlemeniz mümkündür. Ama AKP vekilleriyle kurdukları şirketlerle nasıl zengin olduklarını bu memlekette bilmeyen yok. Üstelikte bir siyasetçinin kendisi hakkında ortaya atılan bu iddianameleri, bu iddiaları çok açık bir yüreklilikle karşılaması hesabını ortaya koyması ve bir öz eleştiri yapması lazım. Siyaset aynı zaman da bir hesap verme sanatı olmak zorundadır. Bunu görmekten büyük üzüntü duyduğumuzu ifade edelim. Kendileri vergi vermeyenlerin vatandaşa yeni vergi yükü yüklemelerini şiddetle kınadığımızı da ifade edelim."

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Milletvekili, Nilgün Ök, Denizli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Natenyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 00:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement