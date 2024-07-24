CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Milletvekili Nilgün Ök\'ün vergi ödememe iddialarını eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de görüşülmeye başlanan vergi kanunu teklifinde imzası bulunan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün aile şirketlerinin yıllardır vergi ödemediği iddialarına ilişkin "Vatandaş para kazanıyor ve vergi veriyor, ama zavallı ve gariban AKP milletvekilleri zarar ediyorlar ve bu nedenle vergi vermiyorlar. Kendileri vergi vermeyenlerin vatandaşa yeni vergi yükü yüklemelerini kınıyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan vergi kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Günaydın, AKP Deniz Milletvekili Nilgün Ök'ün aile şirketlerinin vergi ödemediği iddialarına ilişkin şunları dile getirdi:

"Bu yasa vatandaşa yeni vergiler getiriyor. Örneğin hala 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı önce 3 bin liraya çıkartılacak denildi. Sonra gelen tepkilerle bin 500 liraya indirildi. Teklifte 500 lira olarak önümüze geldi. Yani 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı yüzde 300'den fazla zamlanarak 500 liraya yükseltildi. Peki vatandaşlara yeni vergiler getiren bu düzenlemenin imzacısı AKP vekilleri acaba kendileri vergi veriyorlar mı? Basına yansıyan iddialara göre teklifin ilk imzacısı olan Denizli AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün kocası üzerine olan şirket 5 yıldır, abisiyle birlikte kendi üzerine olan şirkette 3 yıldır kurumlar vergisi ödememiş."

Söz konusu iddianın Genel Kurul'da kürsüden dile getirildiğini vurgulayan Günaydın, bunun üzerine sataşma gerekçesiyle söz alan Nilgün Ök'ün "Biz eğer kar edemiyorsak finansmanımızla gelirimiz giderimizden daha az ise nasıl vergi verelim" dediğini anımsattı. Günaydın, şöyle devam etti:

"Yani şu demek, vatandaş para kazanıyor ve vergi veriyor ama zavallı gariban AKP milletvekilleri ticaret yaparken zarar ediyorlar ve bu nedenle vergi vermiyorlar. Elbette çeşitli muhasebe işleriyle bunu düzenlemeniz mümkündür. Ama AKP vekilleriyle kurdukları şirketlerle nasıl zengin olduklarını bu memlekette bilmeyen yok. Üstelikte bir siyasetçinin kendisi hakkında ortaya atılan bu iddianameleri, bu iddiaları çok açık bir yüreklilikle karşılaması hesabını ortaya koyması ve bir öz eleştiri yapması lazım. Siyaset aynı zaman da bir hesap verme sanatı olmak zorundadır. Bunu görmekten büyük üzüntü duyduğumuzu ifade edelim. Kendileri vergi vermeyenlerin vatandaşa yeni vergi yükü yüklemelerini şiddetle kınadığımızı da ifade edelim."