CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Brandayla Siyaset Dönemi Ak Parti'nin Çöküş Dönemidir"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gerçekle yüzleşmek, sokağa inmekle oluyor. Osmaniye'ye 10 milyonluk bir sahne kurdurup, atıp tutmakla, depremi yaşayana video izletmekle siyaset olmuyor. Konteyner kente gitmeden, ayakları çamurda çocuğu görmeden, gözü yaşlı kiracıyı dinlemeden, mücbir sebep mağdurlarıyla ağlamadan, yakınlarını kaybetmiş olanların adalet arayışının önündeki engelleri AK Partili müteahhitlerin zenginlerini kayırdığını dinlemeden öyle brandayla, parayla, afişle siyaset olmuyor. Brandayla siyaset dönemi AK Parti'nin çöküş dönemidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katıldı. Toplantıya ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanları katıldı. Öte yandan Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından CHP'li Keçiören Belediye Meclis üyelerinin tamamı grup toplantısına katıldı. Oldukça kalabalık olan grup toplantısında 'kurtuluş yok tek başına' ve 'Keçiören burada, dimdik ayakta' sloganları atıldı.

Antakya'da deprem ziyareti esnasında Antakya İlçe binasına Atatürk resmi asmak için giderken vatandaşın ilgisi nedeniyle yolun kapandığını aktaran Özel, "Bir partinin iktidar olacağı 10 milyonluk bir sahneyi bir yere kurdurup, devlet memurlarını toplayıp, teşkilatları oraya getirip onlara bir konuşma yapıyorsanız iktidar olacağınız oradan anlaşılmaz. Hiç niyetiniz yokken ilçe binasının önü trafiğe kapandıysa bir portakal kasası üzerinden bin, iki bin kişiye konuşuyorsanız parti iktidara gidiyor demektir" ifadesini kullandı.

Özel "Partinin iktidara gelişine engel olmak için, partinin siyasetçileri tarihin en büyük iftira kampanyasıyla muhatap, partinin cumhurbaşkanı adayı, 16 belediye başkanı zindanlarda, partiyi ayağa kaldıran kim varsa saldırı altında, devlet bütün imkanlarıyla bir partiye hizmet eder halde, bin türlü kumpas orada ama gel bir bak ki o saldırı altındaki ana muhalefet partisinin grup toplantısına bak" ifadelerini kullandı.

"Brandayla siyaset dönemi AKP'nin çöküş dönemidir"

Özel, şunları kaydetti:

"Gerçekle yüzleşmek, sokağa inmekle oluyor. Osmaniye'ye 10 milyonluk bir sahne kurdurup, atıp tutmakla, depremi yaşayana video izletmekle siyaset olmuyor. Konteyner kente gitmeden, ayakları çamurda çocuğu görmeden, gözü yaşlı kiracıyı dinlemeden, mücbir sebep mağdurlarıyla ağlamadan, yakınlarını kaybetmiş olanların adalet arayışının önündeki engelleri AK Partili müteahhitlerin zenginlerini kayırdığını dinlemeden öyle brandayla, parayla, afişle siyaset olmuyor. Brandayla siyaset dönemi AKP'nin çöküş dönemidir. Geçen hafta herkes sevdikleriyle beraberdi, biz Islahiye'de, Nurdağı'ndaydık, Osmaniye'deydik Sayın Erdoğan da 'eli kanlı katil' dediği ama daha sonra Amerika'nın işaret verip de doları görünce kardeşine sarılır gibi sarıldığı Suudi Arabistan Prensinin yanındaydı. 'Darbeci' dediği Sisi'yle kucaklaşmaya, iltifatlar etmeye gitmişti."

Acılar hala taze. 270 bin kişi konteynerlarda yaşıyor. Barınma krizi sürüyor, rezerv alan, mücbir sebep mağduriyetleri devam ediyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz boyutta ve daha bugün deprem bölgesinde araştırma yapan kuruluşların raporlar gelmeye başladı. 11 il için yapılan algı operasyonu 70 vilayette de çok büyük karşılık görmüyor ama 11 şehre sorulan soruların cevabında bırakın vatandaşın memnuniyeti, perişan olduğu, öyle anlatılana hele hele iyiymiş gibi gösterilenlerin tepkisi deprem bölgesindeki çalışmalarda ortaya çıktı. Biz gittiğimiz günden itibaren depremde enkazdan çakıl taşı kaldırandan ya da yeni ev için temel kazandan, son kiremiti koyana kadar emeği geçen tüm siyasetçilerden Allah razı olsun diye sözlerime başladım. Mısır'dan, Sisi'den kopup geldi 'bunlar deprem turisti' dedi. Hemen saydırdım. Bölgeye 34 kez gitmiş, o bu sözleri söylediğinde CHP'nin genel başkanı 55. ziyasetini tamamladı da geldi."

"Afet anında etkin müdahale merkezi yönetimin işi"

Özel, "'Deprem bölgesinde, enkazlarda yoktular' dedi. Şunu hatırlatmak isterim; şehirlerimizi afetlere hazırlamak, afet anında etkin müdahale, afet sonrası iyileştirme, şehirleri ayağa kaldırma merkezi yönetimin işi. Bunun için milletten devasa vergiler alınıyor, milletimiz de bunu deprem bölgesine gidecek diye ödedi. Dönüp dolaşıp video izletiyor ve diyor ki 'ana muhalefet gitmedi, yapmadı, her şeyi biz yaptık'" diyerek belediyelerin deprem bölgesindeki faaliyetlerini içeren bir video izletti.

Özel, "Tayyip bey 'yapmadılar' diyene kadar bunları izletmiyorduk. Depremin ilk günlerinde deprem bölgesine ne giderse gitsin AFAD'a bildirilecek denilmişti. AFAD'ın kayıtlarına bildirerek 9 bin 638 araç, 28 bin 521 personelle deprem bölgesindeydik. 7 bin 200 tırla, 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan, sağlık malzemesine, çadırdan, torbaya her şeyi götürdük. 155 mobil mutfak kurduk. 163 ikram aracı kurduk. 18 mobil fırın kurduk, 3 milyona yakın battaniye, 2 bin 220 jeneratör, 4 milyon 600 bin hijyen paketi, 50 bin çadır, bin 810 konteynerı gittik AFAD'ın bilgisi dahilinde teslim ettik. 67 tane kalıcı eserimiz var; içinde yaşam vadileri de var, köprü inşaatı da var, okul da var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlettiği videoda bile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonu ve ASAT ekiplerinin kamyonlarının yapım çalışmasında yer aldığını belirten Özel, "Allah demek ki böyle ayaklarına dolaştırıyor. Oradaki vatandaş da biliyor. Allah milletin gönlünde olanı nasıl diğer 70 ile yalanla, iftirayla anlatırsın, böyle ayağına dolaştırır işte" dedi.

(SÜRECEK)