CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İşçilerin Grevlerini Ziyaret Etti

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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay il başkanı ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte, Yolbulan işçilerinin grevinin 54. gününde emekçileri ziyaret etti. Ardından İskenderun'da Befesa Silvermet Fabrikası'nda Birleşik Metal-İş Sendikası üyelerinin grevinin 18. gününde işçilerle buluştu.

Toplu iş sözleşmelerinde uzlaşmaya varılması ve işçilerin hak ettikleri ücretleri alması gerektiğine dikkati çeken Kara, "Hatay'da bugün iki farklı grevde, alın terlerinin karşılığını almak isteyen emekçilerimizle bir araya geldik. Toplu iş sözleşmelerinde taban ücret, zam ve ikramiye taleplerinde uzlaşamayan işçilerimizin haklı taleplerini dinledik" dedi.

Hatay Milletvekili Kara, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İşçiler ve işverenler bu konuda karşılıklı sorumluluklara sahiptir. Ancak açlık sınırının 19 bin, yoksulluk sınırının 60 bin lira olduğu bir ülkede, işçilere 30 bin liranın çok görülmesi anlaşılır gibi değildir. En kısa zamanda bir uzlaşmaya varılabilmesi için, işverenlerin emekçilerin ağır ve zorlu çalışma koşullarına rağmen yoksulluğa mahkum edilmedikleri bir ücret konusunda işçilerle mutabakata varması gerektiğini tekrar vurguluyoruz.

"İşçilerimizin haklı taleplerini, mecliste, kürsüde ve sahalarda dile getirmeye devam edeceğiz"

Emekçilerin insanca bir yaşam sürebilmeleri için talep ettikleri ücretleri alabilmeleri, hem enflasyonun artan yükü altında ezilmemeleri hem de ağır ve adaletsiz vergi yükü altında kalmamaları için bizim önerimiz ise şudur: Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle, ilk vergi diliminin 0-220 bin lira aralığına çekilmesi ve bu dilimden alınan vergi oranının yüzde 10'a sabitlenmesi gerekmektedir. Böylece, ücretiyle geçinenler, vergi dilimleri arasında yükseldiklerinde ücretlerinde adaletsiz bir kayıp yaşamamış olacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin dört bir yanında, tehlikeli metallerin işlendiği, ağır çalışma koşullarının bulunduğu fabrikalarda emek veren işçilerimizin haklı taleplerini, mecliste, kürsüde ve sahalarda dile getirmeye devam edeceğiz."