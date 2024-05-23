CHP Havza İlçe Başkanlığı, Büyük Emekli Mitingi için çağrı yaptı - Son Dakika
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CHP Havza İlçe Başkanlığı, Büyük Emekli Mitingi için çağrı yaptı

CHP Havza İlçe Başkanlığı, Büyük Emekli Mitingi için çağrı yaptı

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Ankara'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne tüm emeklileri davet etti. Geçit, emeklilerin düşük gelirleriyle yaşam mücadelesi verdiğini ve adaletsizliğe son verilmesi için meydanlarda olduklarını belirtti. Emeklilerin taleplerini dile getirmek ve destek vermek amacıyla binlerce emeklinin hafta sonu Ankara'da toplanacağını ifade etti.

23.05.2024 14:01
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CHP Havza İlçe Başkanlığınca, Ankara'da düzenlenecek "Büyük Emekli Mitingi" ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm emeklileri pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde vatandaşların sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek istediklerini anlatan Geçit, "Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkam eden iktidara, 'Bu büyük adaletsizliğe son verin' demek için meydanlardayız." dedi.

On binlerce emekli ile omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacaklarını dile getiren Geçit, "En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, 'kazandık' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara, Havza, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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