CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek, komisyonun ekim ayına ertelenmesini talep etti.

22.07.2024 21:13  Güncelleme: 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde; "Kanun teklifinin düzeltilmesi için uzlaşmayı istedik ama uzlaşılacak gibi değil. Bu komisyon ekim ayına kalsın. Ekimde uzun ve detaylı şekilde STK'ların katkısıyla tekrar görüşelim" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin görüşmeleri devam ediyor.

5. maddedeki "Ötanazi" ibaresinin çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem  Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler"in uygulanmasını sağlayacak olan AKP önergesi üzerine tartışmalar devam ederken CHP Grubu, önergeyi tartışmak için 30 dakika ara talep etti.

Görüşmenin ardından muhalefet kaynakları tarafından "ötanazi" ifadesinin 5. maddeden çıkarılması için verilen AKP önergesine ilişkin iktidar ve muhalefet arasında bir uzlaşma olmadığını, teklifin uzlaşarak düzeltilemeyeceği belirtildi.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kanun teklifinin düzeltilmesi için görüşmeyi kendilerinin de istediğini ancak iktidarla uzlaşılabilecek gibi olmadığını söyledi. Ötanazi ifadesinin tekliften çıkarılacağını ancak aynı koşulları sağlayan ifadelerin hala madde içinde yer alacağını ifade eden Başarır, teklifin ekim ayında tekrar görüşülmesi gerektiğini belirtti. Başarır, Ekim ayındaki çalışmaların; STK'lar, veteriner dernekleri ve baroların desteğiyle uzun ve detaylı şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Barınakların ve belediye kaynaklarının toplanacak hayvanların yarattığı ekonomik ve fiziksel koşulları karşılayamayacağını ifade eden Başarır, merkezi ve yerel yönetimlerin sorunun çözümüne ek bütçe ile katkı vermesi gerektiğine dikkati çekti. Başarır ek bütçenin özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlanması gerektiğini bildirdi.

Başarır'ın "Komisyon ekim ayına ertelensin" teklifine diğer muhalefet milletvekillerinden de destek geldi.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement