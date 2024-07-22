CHP, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Görüşmelerini Ekim Ayına Ertelendi

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde; "Kanun teklifinin düzeltilmesi için uzlaşmayı istedik ama uzlaşılacak gibi değil. Bu komisyon ekim ayına kalsın. Ekimde uzun ve detaylı şekilde STK'ların katkısıyla tekrar görüşelim" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin görüşmeleri devam ediyor.

5. maddedeki "Ötanazi" ibaresinin çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler"in uygulanmasını sağlayacak olan AKP önergesi üzerine tartışmalar devam ederken CHP Grubu, önergeyi tartışmak için 30 dakika ara talep etti.

Görüşmenin ardından muhalefet kaynakları tarafından "ötanazi" ifadesinin 5. maddeden çıkarılması için verilen AKP önergesine ilişkin iktidar ve muhalefet arasında bir uzlaşma olmadığını, teklifin uzlaşarak düzeltilemeyeceği belirtildi.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kanun teklifinin düzeltilmesi için görüşmeyi kendilerinin de istediğini ancak iktidarla uzlaşılabilecek gibi olmadığını söyledi. Ötanazi ifadesinin tekliften çıkarılacağını ancak aynı koşulları sağlayan ifadelerin hala madde içinde yer alacağını ifade eden Başarır, teklifin ekim ayında tekrar görüşülmesi gerektiğini belirtti. Başarır, Ekim ayındaki çalışmaların; STK'lar, veteriner dernekleri ve baroların desteğiyle uzun ve detaylı şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Barınakların ve belediye kaynaklarının toplanacak hayvanların yarattığı ekonomik ve fiziksel koşulları karşılayamayacağını ifade eden Başarır, merkezi ve yerel yönetimlerin sorunun çözümüne ek bütçe ile katkı vermesi gerektiğine dikkati çekti. Başarır ek bütçenin özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlanması gerektiğini bildirdi.

Başarır'ın "Komisyon ekim ayına ertelensin" teklifine diğer muhalefet milletvekillerinden de destek geldi.