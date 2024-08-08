CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Gaziantep\'te... Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet\'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz"

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(GAZİANTEP) - CHP'nin eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e dönemdiğiniz sürece eğitimi düzeltemezsiniz. Adında Milli olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kurumu ama en problemli kurumu" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep'i ziyaret etti.

CHP heyeti, gündüz Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şehmus Demir'i ziyaret ederken, akşam Şehitkamil Belediyesi Korupark'ta halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan vatandaşlar ile CHP heyeti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

Özel üniversitelerin fiyatlarına dikkat çeken bir katılımcı, "Özel üniversitelerde Türkiye'den bağımsız çok ciddi enflasyon var. 60-70 bin sırlama yapamayan öğrencilerin tamamı özel üniversitelere fahiş fiyatlarla mecbur bırakılıyor" dedi.

Türk öğrenciler yerine bazı alanlarda yabancı öğrencilere öncelik verilmesini eleştiren bir mimarlık öğrencisi, "Yabancı öğrenciler okullarda Türk öğrencilere göre çok fazla kayırılıyor. Eğitim ve barınma konularında eşitsilik mevcut" ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise yanıt olarak, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilerin okul ücretleri bazı okullarda yurtdışından gelen öğrencilerden daha pahalı" dedi.

Deprem bölgesinin sorunlarının çözülmesi için çok çalışacaklarını vurgulayan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Zor bir coğrafyada hayata tutunmaya çalışıyoruz. Suat Beyin hem yasamada hem de sahada gösterdiği faaliyetleri çok anlamlı buluyorum. Hele ki deprem bölgelerinde barınma, sağlık ve eğitim gibi temel unsurlar bizim için çok kıymetli. Çünkü bunlar iyi olduğu zaman biz hayata tutunabiliriz. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarında defalarca müfredat değişikliğine gidildiğini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e dönmediğiniz sürece eğitimi düzeltemezsiniz. Adında Milli olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kurumu ama en problemli kurumu. Bu problemleri düzeltemediler. Eskiden eğitim alanından uzmanlar bir araya gelerek müfredat değişikliklerine karar verirdi. Şimdi ise 2-3 adamın ağzından çıkanlarla müfredat oluşuyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, programın sonunda yaptığı konuşmada, "Her alanda yüzlerce sorun var. Sınav sistemi bir sorun. Maarif Model bir sorun. Akademisyenlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanı'nın yapması gerekenler var, bunları yaptırmaya çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.