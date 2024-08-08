CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Gaziantep'te... Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Gaziantep'te... Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz"

Geniş Video İzle

CHP'nin eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e dönemdiğiniz sürece eğitimi düzeltemezsiniz. Adında Milli olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kurumu ama en problemli kurumu" dedi.

08.08.2024 03:03  Güncelleme: 03:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP) - CHP'nin eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e dönemdiğiniz sürece eğitimi düzeltemezsiniz. Adında Milli olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kurumu ama en problemli kurumu" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep'i ziyaret etti.

CHP heyeti, gündüz Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şehmus Demir'i ziyaret ederken, akşam Şehitkamil Belediyesi Korupark'ta halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan vatandaşlar ile CHP heyeti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

Özel üniversitelerin fiyatlarına dikkat çeken bir katılımcı, "Özel üniversitelerde Türkiye'den bağımsız çok ciddi enflasyon var. 60-70 bin sırlama yapamayan öğrencilerin tamamı özel üniversitelere fahiş fiyatlarla mecbur bırakılıyor" dedi.

Türk öğrenciler yerine bazı alanlarda yabancı öğrencilere öncelik verilmesini eleştiren bir mimarlık öğrencisi, "Yabancı öğrenciler okullarda Türk öğrencilere göre çok fazla kayırılıyor. Eğitim ve barınma konularında eşitsilik mevcut" ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise yanıt olarak, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı öğrencilerin okul ücretleri bazı okullarda yurtdışından gelen öğrencilerden daha pahalı" dedi.

Deprem bölgesinin sorunlarının çözülmesi için çok çalışacaklarını vurgulayan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Zor bir coğrafyada hayata tutunmaya çalışıyoruz. Suat Beyin hem yasamada hem de sahada gösterdiği faaliyetleri çok anlamlı buluyorum. Hele ki deprem bölgelerinde barınma, sağlık ve eğitim gibi temel unsurlar bizim için çok kıymetli. Çünkü bunlar iyi olduğu zaman biz hayata tutunabiliriz. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarında defalarca müfredat değişikliğine gidildiğini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e dönmediğiniz sürece eğitimi düzeltemezsiniz. Adında Milli olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kurumu ama en problemli kurumu. Bu problemleri düzeltemediler. Eskiden eğitim alanından uzmanlar bir araya gelerek müfredat değişikliklerine karar verirdi. Şimdi ise 2-3 adamın ağzından çıkanlarla müfredat oluşuyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, programın sonunda yaptığı konuşmada, "Her alanda yüzlerce sorun var. Sınav sistemi bir sorun. Maarif Model bir sorun. Akademisyenlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanı'nın yapması gerekenler var, bunları yaptırmaya çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.

CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Gaziantep\'te... Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet\'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz"
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti, 'Eğitim Buluşmaları' Kapsamında Gaziantep'te... Umut Yılmaz, 'Müfredatta Cumhuriyet'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Gaziantep'te... Umut Yılmaz, "Müfredatta Cumhuriyet'e Dönmediğiniz Sürece Eğitimi Düzeltemezsiniz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement