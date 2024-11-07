CHP Heyeti Esenyurt Belediyesine Giremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti Esenyurt Belediyesine Giremedi

CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi'ne girişte emniyet engeliyle karşılaştı, hukuksuzluk iddiaları gündemde.

07.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Aylin Nazlıaka'nın aralarında bulunduğu CHP heyetinin, Esenyurt Belediyesine girmesine izin verilmedi.

Emniyet güçlerince belediye binasına girmelerine izin verilmeyen heyetteki Özçağdaş, İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonda görüştü.

Bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özçağdaş, Vali Gül'ün, belediye meclis üyelerini görevden alan bir karar olmadığını, herhangi bir görevleri de olmadığından olay çıkmaması, işlemlerin ve hizmetlerin eksik kalmaması için içeri girmelerine izin verilmediğini söylediğini aktardı.

Özçağdaş, Vali Gül'ün milletvekillerinin ise kiminle görüşeceklerini valiliğe bildirmeleri durumunda gerekli görüşmeyi yapabileceklerini belirttiğini açıkladı.

Hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özcağdaş, "İstanbul Valiliği makamında oturan bir kişinin, devlet yönetimiyle ilgili sorunlu gördüğümüz yerleri anlatmamıza rağmen, meseleyi tamamen bambaşka bir perspektiften gördüğünü anlamış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Aylin Nazlıaka, Yerel Yönetim, Suat Özçağdaş, Davut Gül, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti Esenyurt Belediyesine Giremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Heyeti Esenyurt Belediyesine Giremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.