CHP Heyeti Esenyurt Belediyesine Giremedi

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Aylin Nazlıaka'nın aralarında bulunduğu CHP heyetinin, Esenyurt Belediyesine girmesine izin verilmedi.

Emniyet güçlerince belediye binasına girmelerine izin verilmeyen heyetteki Özçağdaş, İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonda görüştü.

Bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özçağdaş, Vali Gül'ün, belediye meclis üyelerini görevden alan bir karar olmadığını, herhangi bir görevleri de olmadığından olay çıkmaması, işlemlerin ve hizmetlerin eksik kalmaması için içeri girmelerine izin verilmediğini söylediğini aktardı.

Özçağdaş, Vali Gül'ün milletvekillerinin ise kiminle görüşeceklerini valiliğe bildirmeleri durumunda gerekli görüşmeyi yapabileceklerini belirttiğini açıkladı.

Hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özcağdaş, "İstanbul Valiliği makamında oturan bir kişinin, devlet yönetimiyle ilgili sorunlu gördüğümüz yerleri anlatmamıza rağmen, meseleyi tamamen bambaşka bir perspektiften gördüğünü anlamış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.