CHP Heyeti Hakkari\'de DEM Parti İl Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

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İSHAK KARA

(HAKKARİ)- DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasının ardından Hakkari'ye gelen CHP heyeti, DEM Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada " Türkiye'nin erken dönemde kazanmış olduğu seçme ve seçilme hakkını engelleyen anlayışa karşı ortak mücadele ile dayanışarak kazanabiliriz. Bu dayanışmayı sürdürürsek bu kayyımcı anlayışı, siyasi darbeci anlayışı hep birlikte püskürtebiliriz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yadımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'dan oluşan heyet, CHP İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısının ardından DEM Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aynı saatlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş da İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Burada bir açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Demokrasinin üzerine beton döküldü"

"Buraya ne yazık ki bir kez daha kayyum atandı. Demokrasinin üzerine bir kez daha beton döküldü. Bizlerle dünden beri dayanışma içinde olan, demokrasisine sahip çıkmak isteyen, yurttaşın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak isteyen değerli kurum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri dünden beri buraya gelip ziyaretlerde bulunuyorlar, dayanışma içinde oluyorlar. Demokrasiye birlikte sahip çıkabiliriz. Bu otoriterleşmeye, hukuk yok sayan anlayışa, Türkiye'nin erken dönemde kazanmış olduğu seçme ve seçilme hakkını engelleyen anlayışa karşı ortak mücadele ile dayanışarak kazanabiliriz. Bu dayanışmayı sürdürürsek bu kayyımcı anlayışı, siyasi darbeci anlayışı hep birlikte püskürtebiliriz. Ben bir kez daha CHP heyetine teşekkür ediyorum. Birlikte kazanacağız."

"Antidemokratik uygulamalara karşı tepkimizi göstereceğiz"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise şöyle konuştu:

"Bugün MYK kararı ile Hakkari'de yaşanan bu antidemokratik olaya tepkimizi göstermek aynı zamanda Hakkarili hemşehrilerimizle bu kayyum uygulamasında en çok zarar gören, mağdur olan DEM Parti ile dayanışmamızı göstermek için buradayız. Birtakım görüşmeler yaptık, incelemelerde bulunduk. Haksızlığa, hukuksuzluğa kim maruz kalırsa CHP onun yanında olacaktır. Kayyum uygulaması antidemokratiktir, Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'daki masumiyet karinesine aykırıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname ile getirilen daha sonra yasalaşan belediye kanunu 45. maddesindeki değişiklikle hala o olağanüstü hal döneminin, darbe döneminin konforundan faydalanmaya çalışan bir iktidar var anlayışı görüyoruz. Bu antidemokratik uygulamaya karşı TBMM'de ve gerekli mecralarda tepkimizi ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz."