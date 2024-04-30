CHP Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

CHP Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

CHP heyeti, AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, başkanlık makamında yapılan görüşmede, hizmet ve projeler de konuşuldu.

30.04.2024 15:23
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CHP heyeti, AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, CHP İl Başkanvekili Murat Suzi Ünalan, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve Felahiye İlçe Başkanı Ali Özbay yer aldı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel yöneticiler olarak demokrasinin de gereği ayrıştırmadan, ötekileştirmeden şehrimizdeki 16 ilçemizde, 1 milyon 500 bin insanın hepsini bağrımıza basarak hizmet etmeye ve eser belediyeciliğine devam edeceğiz. Şehrimizde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti de Büyükkılıç'ı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, ilçelerde yapılacak hizmet ve projeler de konuşuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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