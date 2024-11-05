CHP Heyetinin Esenyurt Belediyesi'ne Girişi Engellendi - Son Dakika
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CHP Heyetinin Esenyurt Belediyesi'ne Girişi Engellendi

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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, CHP'li meclis üyeleri ve CHP heyeti, polisin engellemesiyle içeri alınmadı. CHP üyeleri, AKP'li üyelerin içeri girmesine tepki göstererek protesto etti.

05.11.2024 13:15  Güncelleme: 14:26
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(İSTANBUL) - Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş CHP'li meclis üyeleri bugün de içeri alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti de polis tarafından engellendi. CHP'li meclis üyeleri, kimliklerini göstererek AKP'li üyelerin içeri girdiğini, kendilerine yönelik tutumu "Gün gelecek AKP halka hesap verecek" sloganıyla protesto etti. Özgür Çelik de "Geçici statüde mülteci belgesi gösterselerdi geçerlerdi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve seçilmiş CHP'li belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önündeydi. Belediyeye girmek isteyen üyeler dün olduğu gibi bugün de içeri alınmadı. AKP'li üyelerin içeri girmesine izin verildiğini hatırlatarak duruma tepki gösteren üyeler, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" diye slogan attı.

"Mülteci belgesi gösterselerdi geçerlerdi"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Seçilmiş meclis üyesini neden içeri almıyorsunuz" diye tepki gösterirken, polis barikatının önünde bekleyen meclis üyeleri topluca meclis üyesi olduklarına dair kimliği gösterdi. "Hukuk devletini ne hale getirdiğiniz" diye tepki gösteren üyeler, "Kayyum gidecek biz kalacağız" "Hak, hukuk, adalet" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik de "Geçici statüde mülteci belgesi gösterselerdi geçerlerdi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir süre polis barikatını aşmaya çalışan CHP heyeti, protestolara devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyetinin Esenyurt Belediyesi'ne Girişi Engellendi - Son Dakika

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