CHP İçin Acil Kurultay Çağrısı

24.05.2026 14:02
Murat Emir, demokrasi krizi için görüşmeler yapacak ve acil kurultay talep ediyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi bize göre kritik noktaları arz edeceğiz. Hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı üniformalarının çizilmediği demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adamın olacağı bir çözüm bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezinde yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Emir, şunları kaydetti:

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla Genel Merkezi'mize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri 'mutlak butlan' diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olduğunu, üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul'da bir darbe yaptılar, cumhurbaşkanı adayımızı zindanlara koydular ama başaramayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır, dolayısıyla kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz.

"BURADAN ÇIKIŞIN BİR TEK YOLU VARDIR, O DA ACİL KURULTAYDIR"

Biz bunları söylerken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak, bu demokrasi krizini, olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık, iletişim kurmaya çalıştık. Nitekim dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat kardeşim (Özçağdaş), birlikte bugün için bugün öğlen saatleri saat 12.00 için sözleşmiştik ve özellikle kurultayın tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır çok partili rejimin yok edilmesidir. Buradan çıkışın bir tek yolu vardır, o da acil kurultaydır.

"GETİRİN SANDIĞI KURULTAY YAPALIM"

Mademki bizim yaptığımız kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz mademki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz lekelemeye kalkıyorsunuz, mademki bizim yaptığımız olağan kurultayı saymıyorsunuz, o halde getirin sandığı kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntularıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişkisi olamayacak birileriyle sabahın köründe boy göstererek, adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Biz buna rağmen örgütümüzün, sizlerin direnci ile bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin ne halkımızın ne de Cumhuriyet Halk Partililerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve inanıyoruz.

Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık, birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz ve Sayın İçişleri Bakanı'ndan da gerçekten hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine, demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA

