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CHP Iğdır İl Başkanlığı, terör saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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CHP Iğdır İl Başkanlığı, terör saldırılarını protesto etti

CHP Iğdır İl Başkanlığı, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlediği basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti. Açıklamayı okuyan CHP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Selahattin Güven, bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet dileyerek, terörü ve PKK'yı lanetledi. Ayrıca, şehitlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

CHP Iğdır İl Başkanlığı, terör saldırılarını protesto etti
27.12.2023 - 15:58,
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CHP Iğdır İl Başkanlığı, basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen parti üyeleri adına açıklamayı okuyan CHP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Selahattin Güven, "22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat bölgesinde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu. Acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara 'artık yeter' demek için buradayız." dedi.

Şehitlerin rütbe ve isimlerini okuyan Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Kaynak: AA
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