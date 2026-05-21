CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Saray Yargısının Aldığı Hiçbir Kararı Tanımıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Saray Yargısının Aldığı Hiçbir Kararı Tanımıyoruz

21.05.2026 20:53  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararını protesto eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz' dedi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisine yönelik mutlak butlan kararı hakkında CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi önünde yaptığı açıklamada, "Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından İstanbul'da da çok sayıda partili CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi önünde toplandı. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı, karar protesto edildi. Bina önündeki basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ORTAÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Çelik şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel şu anda Ankara'da MYK toplantısını gerçekleştiriyor. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinden ilçe başkanlarımız buradalar. Belediye başkanlarımız buradalar. İl yöneticilerimiz, İstanbul'daki milletvekillerimiz buradalar. Biz şimdi partimizin seçilmiş kadrolarıyla toplantımızı gerçekleştireecğiz. Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz.Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan bir anlayış var. Türkiye'de milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışan bir anlayış var. Buna asla geçit vermeyeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Buradayız; kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Saray Yargısının Aldığı Hiçbir Kararı Tanımıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Saray Yargısının Aldığı Hiçbir Kararı Tanımıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.