Haber: Hakan KAYA/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisine yönelik mutlak butlan kararı hakkında CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi önünde yaptığı açıklamada, "Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından İstanbul'da da çok sayıda partili CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi önünde toplandı. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı, karar protesto edildi. Bina önündeki basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ORTAÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Çelik şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel şu anda Ankara'da MYK toplantısını gerçekleştiriyor. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinden ilçe başkanlarımız buradalar. Belediye başkanlarımız buradalar. İl yöneticilerimiz, İstanbul'daki milletvekillerimiz buradalar. Biz şimdi partimizin seçilmiş kadrolarıyla toplantımızı gerçekleştireecğiz. Saray yargısının aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz.Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan bir anlayış var. Türkiye'de milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışan bir anlayış var. Buna asla geçit vermeyeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Buradayız; kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"