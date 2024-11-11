CHP İl Başkanı'na Saldırı - Son Dakika
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CHP İl Başkanı'na Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun İl Başkanı'nın hastanede maruz kaldığı saldırıyı kınadı.

11.11.2024 21:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in görev yaptığı hastanede saldırıya uğramasına ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, "Gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" dedi.

CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek görev yaptığı hastanede saldırıya uğradı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Giresun, Güncel, Son Dakika

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