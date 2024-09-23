CHP, İmamoğlu'nun Yargı Sürecini Gündeme Alıyor - Son Dakika
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CHP, İmamoğlu'nun Yargı Sürecini Gündeme Alıyor

CHP, İmamoğlu\'nun Yargı Sürecini Gündeme Alıyor

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı siyasi yasak davasını görüşmek üzere yarın İstanbul'da toplanacak. Toplantıya İmamoğlu ve avukatlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla çeşitli parti yetkilileri de katılacak.

23.09.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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(ANKARA) - CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı davayı görüşmek üzere, yarın 13.00'te İstanbul'da toplanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla düzenlenen toplantıda, İmamoğlu ve avukatları da yer alacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği suçlamasıyla yargılandığı dava, İstinaf Mahkemesi'nde sürüyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, siyaset yasağı kararı da aldırmıştı.

CHP kurmayları, istinafta bekleyen karar için yarın olağanüstü toplanacak. CHP Lideri Özel'in talimatıyla düzenlenen toplantıda CHP Genel Merkezi'nden temsilcilerin yanında İmamoğlu ve avukatları da bulunacak. Ankara'dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alacak. Toplantı saat 13.00'de yapılacak.

Özel, 24-26 Eylül ABD temasları dolayısıyla uçakta olacağından toplantıya katılamayacak. Toplantıda davanın seyri, gelişmeler ve istinafın kararı onaması durumunda CHP'nin tutumu konuşulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, İmamoğlu'nun Yargı Sürecini Gündeme Alıyor - Son Dakika

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