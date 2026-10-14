CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sel sonrası il örgütünü 24 saat görevlendirdi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından kamu kurumları, belediyeler ve siyasi örgütlerin koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Tekin, CHP İstanbul örgütünün 24 saat esasına göre vatandaşların ihtiyaçlarını takip etmek üzere görevlendirildiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yaşanan büyük felaket karşısında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. İstanbul Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD'ın, ilgili tüm kamu kurumlarımızın ve sahada fedakarca görev yapan ekiplerimizin çalışmalarını dayanışma ve iş birliği içerisinde sürdürmesi büyük önem taşıyor. İstanbul İl Başkanlığımızdan ve bütün ilçe başkanlarımızdan, örgütümüzü 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın yanında olacak şekilde görevlendirilmiştir.

Her ilçede nerede ne sorun yaşandığı, hangi vatandaşımızın neye ihtiyaç duyduğu tespit edilmeli; acil ihtiyaçlar ilgili kurumlara iletilmeli ve çözüme kavuşana kadar takip edilmelidir. Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, çocuklarımız ve evleri zarar gören ailelerimiz unutulmamalıdır. Bu süreçte hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle ve bütün toplum kesimleriyle dayanışma içinde hareket etmeliyiz."