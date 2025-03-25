(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Hukuksuzluklarınızı, millete karşı işlediğiniz suçları belgeleyen gazetecileri gözaltında tutsak ederek nafile çabalıyorsunuz. Gerçek gazeteciler, basın emekçileri, foto muhabirleri işlerini yapıyorlar. Hakikatın peşinde koşuyorlar. Gazetecileri, gençlerimizi, belediye başkanlarımızı, geleceğin Cumhurbaşkanını derhal serbest bırakın" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protesto gösterilerinde gazetecilerin, foto muhabirlerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Çelik, "Hukuksuzluklarınızı, millete karşı işlediğiniz suçları belgeleyen gazetecileri gözaltında tutsak ederek nafile çabalıyorsunuz. Gerçek gazeteciler, basın emekçileri, foto muhabirleri işlerini yapıyorlar. Hakikaketin peşinde koşuyorlar. Gazetecileri, gençlerimizi, belediye başkanlarımızı, geleceğin Cumhurbaşkanını derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Gazetecilere Destek - Son Dakika
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