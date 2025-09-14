CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gözaltına Alınan Belediye Başkanını Savundu: 'Bunun Adı İşkencedir'

(İSTANBUL) - Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla geçici olarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyelerinin Vatan Emniyetin bodrum katında tutulduğunu ifade ederek, "Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar. Bunun adı düşman hukukudur. Bunun adı işkencedir. Hatırlatıyoruz: Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur. Bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her yerde, tüm girişimlerde bulunacağız" dedi.

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Mutlu ile yardımcılarının da aralarında olduğu çok sayıda belediye görevlisi dün sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla geçici olarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınanların Vatan Emniyetin bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun adı işkencedir"

"Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyelerimiz Vatan Emniyetin bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutuluyor.

Kendilerine kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmiyor. Yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamıyorlar ve sağlıkları olumsuz etkileniyor.

Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar. Bunun adı düşman hukukudur. Bunun adı işkencedir. Hatırlatıyoruz: Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur. Bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her yerde, tüm girişimlerde bulunacağız."