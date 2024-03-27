CHP İstanbul İl Başkanlığı binası soruşturması kapsamında Maltepe Belediye Başkanı ifade verdi

YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları dışarı çekiyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları dönüştürdüklerini ve yerine daha istihdam odaklı programları devreye soktuklarını belirtti. Özvar ayrıca, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programların ihdas edilmesinin de bu dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı.