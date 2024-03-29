CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, iş insanı Hüseyin Köksal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
İş insanı Hüseyin Köksal bu kapsamda ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Savcılık katına çıkan Köksal, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.
Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Turgay Özcan da şüpheli olarak ifade vermişti.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntüleri Soruşturması - Son Dakika
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu ve kalpten gelen duasıdır dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, kavga eden kardeşlerin yanı sıra diğer şüphelilerin de hareketlerinden şüphelenerek evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir heykel, dışı kabartmalı bir obje ve birçok sikke ile tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alarak objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?