CHP İzmir İl Başkanlığı Görevinden Alınan Güç: "Akp'den Daha AKP'li Bir Butlan Yönetimi Var" - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanlığı Görevinden Alınan Güç: "Akp'den Daha AKP'li Bir Butlan Yönetimi Var"

21.06.2026 12:03  Güncelleme: 12:51
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CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, binada nöbet tutmaya devam ediyor. Güç, Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek 'butlan yönetimi yüzde 1'den fazla alamaz' dedi.

(İZMİR) - CHP Genel Merkezi tarafından Çağatay Güç'ün İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından İl Başkanlığı'nda başlayan nöbet devam ediyor. Binadan ayrılmayan Çağatay Güç, "AKP'den daha AKP'li butlan yönetimi var. Birkaç tane koltuk sevdalısı var. Ortada aslında koltuk yok. Bu süreç böyle devam ettiği sürece şu anda Kılıçdaroğlu yönetimindeki, butlan yönetimi yüzde 1'den fazla alamazlar" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın aralarında İzmir'in de bulunduğu bazı il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıklamasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nda başlayan nöbet devam ediyor. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, binadan ayrılmazken, Genel Merkez tarafından İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü'nün bugün İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor.

Partililerin binadaki bekleyişi sürerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güç, koltukların değil, mücadelenin önemli olduğunu dile getirdi.

"ATTIKLARI HER ADIM BİZE YARIYOR"

İstifa çağrısında bulunan Güç, "Sorun gerçekten bina değil. Bizim sorunumuz bina değil. AKP hükümetinin yürüttüğü süreç aslında bize yarıyor. İnsanlar hepsi umutlu, herkes mutlu ve umutlu. Her attıkları adımla her yaptıkları hareket bize yarıyor. Aslında bu ülkede AKP siyasetinin tükendiği anlama geliyor. Artık gelecek Özgür Özel'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Arkadaşlara tek tavsiyemiz, lütfen onurlarıyla, gururlarıyla istifa etsinler ve partiye gitsinler. Mutlan yönetiminin tamamı istifa edip buradan partiden gitmesi gerekiyor. Halkın onları sevmediğini, vatandaşın onları sevmediğini sokağa çıktıkları zaman görebilirler" dedi.

"SÜRECİN NE KADAR KÖTÜYE EVRİLDİĞİNİ FARK ETTİLER"

Gümrükçü'nün il binasına geleceği iddialarını da değerlendiren Güç, şunları söyledi:

"Aslında bu iyi oluyor, bir dinamik oluyoruz. Biz zaten mutlan yönetimi atandığından beri zaten nöbet tutuyoruz yani, 24 saat nöbet halindeyiz. Yani yaklaşık 20 günü geçti. Biz sürekli 24 saat nöbet halindeyiz. Sürecin ne kadar kötüye evrildiğini fark ettiler zaten. 'Biz yönetim atamamızı yaparız. Yani mutlan yönetimi gelir. İnsanlar da Kılıçdaroğlu'na alışır. Süreci, CHP'nin oyunu yüzde 10-15 bandına oturturuz, biz de bunlardan kurtuluruz' diye düşündüler ama böyle bir şey olmaz. Bu süreci sürükleyen halk. Halk sürüklüyor. Biz siyasetçilerin, katkımız var, niyetimiz var, koşturmamız var, mücadelemiz var ama bu süreci sürükleyen halk. Onlar ne derse biz onların üzerinden siyaset yapıyoruz. Vatandaşı dinleyerek siyaset yapıyoruz. Vatandaşı AKP hükümeti dinlerse ne olacağını anlayacaktır ve bu sürecin eninde sonunda evrileceği yer başka bir şeydir ve bizi iktidara çok daha hızlı bir şekilde yakınlaştırmıştır."

"BİZDEN SAVUNMA ALMALARI LAZIM"

Görevden alınma kararının PM tarafından onaylatılmadığını hatırlatan Güç, şu ifadeleri kullandı:

"İç tüzüğü yürütmeye çalışıyorlar ama iç tüzüğü yürütürken kendileri bunu doğru kullanmıyorlar. Çok basit orada maddeler var. Yani MYK oluşturulduğu zaman parti meclisine onaylatılmak zorunda. Parti meclisinde onaylatılmayan MYK organı hükümsüzdür. Yani orada bir karar alamazlar. İkincisi, ya velev ki aldı kararı, önce bizden savunma alma lazım. Yani bir karar verirken gerekçeli karar olması lazım ki biz ona itiraz edeceğiz. Nereye itiraz edeceğiz? Parti meclisine. Parti meclisi düşmüş durumda şu anda. Yani, AKP'den daha AKP'li butlan yönetimi var. Yani AKP'nin ettiği zulümden daha fazla zulmeden mutlan yönetimi. Yani kraldan çok kralcılar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hükmetmeye çalışıyor ama kontrol edemiyorlar. Çünkü kimse yok etraflarında. Yani birkaç tane koltuk sevdalısı var. Ortada aslında koltuk yok. Bu süreç böyle devam ettiği sürece şu anda Kılıçdaroğlu yönetimindeki, butlan yönetimi yüzde 1'den fazla alamaz. Ne belediye başkanı olabilirler ne milletvekili olabilirler ne meclis üyesi olabilir, hiçbir şey olamazlar. Bu koltuk sevdalıları neye göre planlıyorlar, onu da anlamış değilim. Bu aslında bir vizyonsuzluk demek, geleceği görememek demek. İnşallah biraz perdeleri açarlar ve geleceği görürler. AKP hükümetinin maşası olmaktan çıkarlar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Çağatay Güç, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanlığı Görevinden Alınan Güç: 'Akp'den Daha AKP'li Bir Butlan Yönetimi Var' - Son Dakika

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