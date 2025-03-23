CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararını yok hükmünde sayarak, bu durumun siyasi bir dava olduğunu savundu. Önseçim için sandıklar açıldı, İmamoğlu'na destek için yoğun katılım yaşandı.

23.03.2025 13:34  Güncelleme: 14:01
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(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Tutuklama kararı bizim için yok hükmündedir. Milyonların gönlüne girmişseniz bu asılsız, mesnetsiz ya da eski FETÖ taktiği olan gizli tanık ifadeleri ile vatandaşın kalbinden silemezsiniz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim için bugün saat 08.00'den itibaren sandıklar açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde toplamda 5 bin 600 sandıkta hem parti üyeleri hem de CHP üyesi olmayan vatandaşlar için kurulan 'dayanışma sandıklarında' oy kullanma işlemleri devam ediyor.

CHP'nin amiral gemisi olarak tanımlanan İzmir'de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandıklarda yoğunluk başladı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kurulan sandıklarda hem parti üyesi olanlar hem de parti üyesi olmaya vatandaşlar, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı. Parti üyesi olmayan vatandaşların bir kısmı ise oy kullanma işleminin hemen ardından partiye üye kayıtlarını yaptırıyor.

İl Başkanı Aslanoğlu oyunu Balçova'da kullandı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise önseçim için oyunu Balçova Duru Park'ta kullandı. Oy kullanmaya ailesiyle birlikte gelen Aslanoğlu, oy kullanma işlemi öncesinde İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararını değerlendirdi.

"Milyonların gönlüne girmişseniz gizli tanık ifadeleri ile vatandaşın kalbinden silemezsiniz"

İmamoğlu'nun tutuklama kararının kendileri için 'yok hükmünde' olduğunu belirten Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Tutuklama kararı bizim için yok hükmündedir. Bu davanın hukuki bir tarafı yoktur. Bu dava siyasi bir davadır. Kararlar da siyasidir. Bu davayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Ön seçin sandıklarının önündeki kuyruklara bakın. Bu vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun terörist olarak mı görüyor? Bu vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk yapmış biri olarak mı görüyor? Milyonların gönlüne girmişseniz bu asılsız, mesnetsiz ya da eski FETÖ taktiği olan gizli tanık ifadeleri ile vatandaşın kalbinden silemezsiniz" dedi.

"Vatandaşlarımız sokakta, sandıkta buna 'Dur' diyorlar"

Ön seçim ve dayanışma sandıklarına oldukça yoğun bir ilgi olduğunu belirten Aslanoğlu, "Üyelerimiz zaten sandıklardalar. Ama tüm vatandaşlarımız da tüm heyecanlarıyla sandıktalar. Çünkü bunun bir demokrasi darbesi olduğunun farkındalar ve buna 'Dur' diyorlar. Be demokrasi darbesine 'Dur' diyorlar. Bugün beşinci gün… Vatandaşlarımız sokakta, sandıkta buna 'Dur' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yine halkımızla birlikte bu haksızlığa 'Dur' diyeceğiz"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlattıkları 'demokrasi nöbeti'nin devam edeceği söyleyen Aslanoğlu, "Bugüne kadarki bütün eylemliliklerimizi Emek ve Demokrasi Güçleri ve diğer siyasi partilerle karar aldık. Oy kullanmanın ardından eylem komitesi olarak tekrar bir araya geleceğiz. Yine halkımızla birlikte bu haksızlığa 'Dur' diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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