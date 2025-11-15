CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Kilis İktidarın Çaresizliği ile Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Kilis İktidarın Çaresizliği ile Yüz Yüze

15.11.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kilis'te gerçekleştirecekleri miting öncesi esnaf ziyaretleri yaparak yurttaşların ekonomik durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, AKP iktidarının Kilis'i çaresiz bıraktığını ifade ederek, yurttaşları mitinge davet etti.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Tunahan GÜLER

(KİLİS) - CHP'nin yarın Kilis'te yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya,  esnaf gezisinde yurttaşlardan edindiği izlenimlerini aktarırken, "AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda. Devlet, hükümet, bu iktidar elini eteğini Kilis'ten çekmiş. Kilis'i adeta kendi çaresizliği ile başbaşa bırakmış. Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış. Bütün Kilis'lileri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde gerçekleşecek olan mitingimize davet ediyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hitap edeceği miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"31 Mart'ta Kilis'te bir tarih yazıldı"

Daha önce Kilis'e geldiklerini söyleyen Kaya, "O dönem şimdi seçilmiş olan Hakan Bilecan başkanımızın mitingi için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile buradaydık. Yine o zaman da yağmurlu bir havaydı. O yağmurun altında ıslanarak konuşmuştu Sayın Genel Başkanımız ve o günden sonra 31 Mart'ta Kilis'te bir tarih yazıldı. O yağmur Kilis'e bereket getirdi. Şimdi de aynı bereket var ama yarın güzel güneşli bir hava olacak ve bu meydan yine zırh gibi dolacak" dedi.

Kaya, sabahın erken saatlerinde geldikleri Kilis'te esnaf ziyaretlerine başladıklarını belirterek yurttaşlarla olan diyaloglarını şöyle aktardı:

"Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış"

"Bize esnafın dediği şuydu: 'Biz aslında bir sinyal verdik. 31 Mart yerel seçimlerinde. Biz daha önce AKP'ye oy veriyorduk. Daha önce sağ partilere oy veriyorduk ama değişimi ilk mahalli seçimlerde, belediye seçimlerinde başlattık. Biz az söyleyelim. Siz çok anlayın.' Yine yurttaşlarla sohbet ettik. Dediler ki, 'Genç yerimiz gidiyor Kilis'ten. Gaziantep'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Kilis'te genç nüfusumuz azalıyor. Çünkü neden? Burada daha önce devletin açmış olduğu fabrikalar zeytin ve üzüm üzerine açmış olduğu fabrikaları tek tek kapattılar. Gençlerimize çalışma sahası kalmadı.' AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda. Devlet, hükümet, bu iktidar elini eteğini Kilis'ten çekmiş. Kilis'i adeta kendi çaresizliği ile başbaşa bırakmış. Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış.

Yine sokaklar Kahvehanelerde en çok karşılaştığımız emeklilerdi. 'Burada kaç kişi en düşük emekli aylığı olan 16 bin TL ile geçiniyor alıyor' dediğimde kahvenin neredeyse yarıdan fazlası elini kaldırdı. Yarın anlıyoruz ki biz o emeklilerin hepsi yine burada meydanda olacaklar. Bu kadar çarşısını gezdim. Ben Kilis'in en işlek caddelerini gezdim. Toplamda gördüğüm kadın esnaf sayısı, kadın işletmeci sayısı üçtü. Yani kadın istihdamı çok az. Dolayısıyla kadınların burada yine bu mitinge her zaman olduğu gibi yüksek yoğunluklu bir katılımının olacağını öngörüyoruz. Bütün Kilis'lileri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde gerçekleşecek olan mitingimize davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Kilis İktidarın Çaresizliği ile Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Bülent Ersoy’dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Rojin’in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı
Öğrencilerden Meloni’ye İsrail protestosu Öğrencilerden Meloni'ye İsrail protestosu

14:21
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
14:04
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’a son görev Ailesine “Cuma günü yanınızdayım“ demiş
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a son görev! Ailesine "Cuma günü yanınızdayım" demiş
14:01
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek Gündem olan iddiaya yanıt
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt
14:00
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur İşte masadaki 4 rakam
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
13:54
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’dan Rafa Silva’ya olay sözler: Bizi tehdit etti
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti
12:36
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 15:01:47. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Kilis İktidarın Çaresizliği ile Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.