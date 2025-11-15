CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya: Kilis İktidarın Çaresizliği ile Yüz Yüze

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Tunahan GÜLER

(KİLİS) - CHP'nin yarın Kilis'te yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, esnaf gezisinde yurttaşlardan edindiği izlenimlerini aktarırken, "AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda. Devlet, hükümet, bu iktidar elini eteğini Kilis'ten çekmiş. Kilis'i adeta kendi çaresizliği ile başbaşa bırakmış. Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış. Bütün Kilis'lileri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde gerçekleşecek olan mitingimize davet ediyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hitap edeceği miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"31 Mart'ta Kilis'te bir tarih yazıldı"

Daha önce Kilis'e geldiklerini söyleyen Kaya, "O dönem şimdi seçilmiş olan Hakan Bilecan başkanımızın mitingi için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile buradaydık. Yine o zaman da yağmurlu bir havaydı. O yağmurun altında ıslanarak konuşmuştu Sayın Genel Başkanımız ve o günden sonra 31 Mart'ta Kilis'te bir tarih yazıldı. O yağmur Kilis'e bereket getirdi. Şimdi de aynı bereket var ama yarın güzel güneşli bir hava olacak ve bu meydan yine zırh gibi dolacak" dedi.

Kaya, sabahın erken saatlerinde geldikleri Kilis'te esnaf ziyaretlerine başladıklarını belirterek yurttaşlarla olan diyaloglarını şöyle aktardı:

"Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış"

"Bize esnafın dediği şuydu: 'Biz aslında bir sinyal verdik. 31 Mart yerel seçimlerinde. Biz daha önce AKP'ye oy veriyorduk. Daha önce sağ partilere oy veriyorduk ama değişimi ilk mahalli seçimlerde, belediye seçimlerinde başlattık. Biz az söyleyelim. Siz çok anlayın.' Yine yurttaşlarla sohbet ettik. Dediler ki, 'Genç yerimiz gidiyor Kilis'ten. Gaziantep'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Kilis'te genç nüfusumuz azalıyor. Çünkü neden? Burada daha önce devletin açmış olduğu fabrikalar zeytin ve üzüm üzerine açmış olduğu fabrikaları tek tek kapattılar. Gençlerimize çalışma sahası kalmadı.' AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda. Devlet, hükümet, bu iktidar elini eteğini Kilis'ten çekmiş. Kilis'i adeta kendi çaresizliği ile başbaşa bırakmış. Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış.

Yine sokaklar Kahvehanelerde en çok karşılaştığımız emeklilerdi. 'Burada kaç kişi en düşük emekli aylığı olan 16 bin TL ile geçiniyor alıyor' dediğimde kahvenin neredeyse yarıdan fazlası elini kaldırdı. Yarın anlıyoruz ki biz o emeklilerin hepsi yine burada meydanda olacaklar. Bu kadar çarşısını gezdim. Ben Kilis'in en işlek caddelerini gezdim. Toplamda gördüğüm kadın esnaf sayısı, kadın işletmeci sayısı üçtü. Yani kadın istihdamı çok az. Dolayısıyla kadınların burada yine bu mitinge her zaman olduğu gibi yüksek yoğunluklu bir katılımının olacağını öngörüyoruz. Bütün Kilis'lileri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde gerçekleşecek olan mitingimize davet ediyoruz."