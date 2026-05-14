CHP'li Kaya: Başkan Günel görevine dönecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kaya: Başkan Günel görevine dönecek

14.05.2026 20:37  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kuşadası’nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hayata geçirdiği projelerin örnek niteliğinde olduğunu ve görevinin başına dönerek hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

(AYDIN) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kuşadası'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hayata geçirdiği projelerin örnek niteliğinde olduğunu ve görevinin başına dönerek hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Kuşadası programına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaya'nın Kuşadası programındaki ilk durağı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açılan Davutlar İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi oldu. Eylül ayında hizmete açılan merkezde Gedik'i çok sayıda vatandaş karşıladı.

Programda konuşan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Gedik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı. Gürbilek, "Birlikte oldukça güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise Davutlar İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dağlı, merkezin kadınlar, gençler ve ileri yaş grupları için sosyal dayanışmanın önemli adreslerinden biri haline geldiğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de konuşmasında kadınların siyasette ve seçim süreçlerinde üstlendiği role dikkat çekti. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Bülbül, "Bütün seçim süreçlerinde büyük emek veren kadınlarımızı daha fazla makam ve mevkide görmek istiyoruz. Önümüzdeki genel seçimlerde Aydın'dan çıkacak 6 milletvekilinin en az 3'ünün kadın olmasını hedefliyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise Kuşadası'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hayata geçirdiği projelerin örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaya, "Başkan Ömer Günel'in kente kazandırdığı böylesine güzel bir merkezde sizlere hitap etmek benim için büyük bir onur. Kenti için kendisini hizmete adamış bir başkan elbet görevinin başına dönecek ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında sık sık alkışlanan Kaya, program boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programın ardından Kaya, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentte yürütülen belediye hizmetleri ve güncel süreçler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kaya: Başkan Günel görevine dönecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:49:22. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya: Başkan Günel görevine dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.