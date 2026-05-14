CHP'li Kaya: Başkan Günel görevine dönecek

(AYDIN) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kuşadası'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hayata geçirdiği projelerin örnek niteliğinde olduğunu ve görevinin başına dönerek hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Kuşadası programına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaya'nın Kuşadası programındaki ilk durağı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açılan Davutlar İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi oldu. Eylül ayında hizmete açılan merkezde Gedik'i çok sayıda vatandaş karşıladı.

Programda konuşan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Gedik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı. Gürbilek, "Birlikte oldukça güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise Davutlar İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dağlı, merkezin kadınlar, gençler ve ileri yaş grupları için sosyal dayanışmanın önemli adreslerinden biri haline geldiğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de konuşmasında kadınların siyasette ve seçim süreçlerinde üstlendiği role dikkat çekti. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Bülbül, "Bütün seçim süreçlerinde büyük emek veren kadınlarımızı daha fazla makam ve mevkide görmek istiyoruz. Önümüzdeki genel seçimlerde Aydın'dan çıkacak 6 milletvekilinin en az 3'ünün kadın olmasını hedefliyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise Kuşadası'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede hayata geçirdiği projelerin örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaya, "Başkan Ömer Günel'in kente kazandırdığı böylesine güzel bir merkezde sizlere hitap etmek benim için büyük bir onur. Kenti için kendisini hizmete adamış bir başkan elbet görevinin başına dönecek ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında sık sık alkışlanan Kaya, program boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programın ardından Kaya, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentte yürütülen belediye hizmetleri ve güncel süreçler değerlendirildi.